"Canile colmo di pitbull, servono patentini e controlli sui microchip": la denuncia di Stop Animal Crimes

Decine i pitbull e simili, abbandonati e ora ospitati nel canile di Monte Contessa, a dimostrare che ancora tante sono le persone che prendono questi cani per moda, senza essere però in grado di gestirli. È la denuncia del movimento animalista Stop Animal Crimes Italia che chiede al Comune l'introduzione urgente del patentino per chi gestisce queste razze, insieme con altre misure.

I membri del movimento hanno recentemente fatto visita alla struttura, e fanno sapere tramite una note di aver preso atto di una serie di criticità: "Abbiamo chiesto un incontro con il Comune per proporre alcune iniziative, tra cui l’adozione del modello milanese, nel cui regolamento benessere animale e? stato introdotto l’obbligo del patentino per i proprietari di cani cd pericolosi; requisito non previsto quale obbligo da alcuna norma, se non per singoli proprietari di cani autori di aggressioni o morsicature, cosi? come previsto dall’Ordinanza 6 agosto 2013 del Ministero della Salute".

Ma per Stop Animal Crimes non è sufficiente: "L’obbligo di un patentino non è il solo punto di partenza per contrastare la corsa ai pitbull con conseguenti abbandoni e aggressioni sempre piu? soventi. Sono necessari anche controlli piu? capillari da parte della polizia locale sull’obbligo di microchip: molti cani vengono infatti abbandonati piu? facilmente poiché ne sono sprovvisti. Anche la totale assenza di controlli sulle vendite private di cani, fonte di sostentamento sempre piu? diffusa di privati che allestiscono in casa piccoli allevamenti ricavando profitti senza dichiararli, rappresenta un fenomeno satellite che favorisce vendite indiscriminate e non solo delle razze di cui parliamo".

La situazione al Monte Contessa però non sembra avere solo questa emergenza: "Ci si lamenta dell’insufficienza di fondi sulla gestione del canile medesimo attraverso nove dipendenti pagati dall’associazione, al punto che si ricorre a raccolte private di fondi e cibo, nonostante il denaro elargito dai Comuni al canile preveda per contratto anche l’alimentazione. Un altro fatto non da poco e? che le cure veterinarie dei cani ospitati sarebbero a carico dell’associazione e non degli enti pubblici convenzionati".