Mancano medicine, l'appello del canile Monte Contessa: "Aiutateci, difficile per noi scegliere chi curare per primo"

Il canile è in esubero da tempo, e l'associazione che lo gestisce deve fare i conti anche con i problemi di salute degli ospiti (148 cani e 49 gatti). Così, l'associazione Una - a cui è stato recentemente prorogato l'appalto per il servizio di gestione - lancia un appello sui social per avviare una raccolta di medicine.

"Molti degli animali ospitati stanno facendo terapie da tempo - comunica l'associazione - non abbiamo mai fatto mancare nulla a ognuno di loro, compresi esami, controlli in clinica e interventi molto costosi. La situazione però sta diventando insostenibile ed è difficile per noi scegliere chi curare per primo. Spesso gli adottanti pretendono che i cani e i gatti abbiano tutti gli esami fatti, pretendono che siano tutti sani, ma vogliamo ricordare che questo è un canile e che spesso gli animali si ammalano per lo stress e la disperazione".

Per questo, la richiesta ai cittadini è di contribuire con l'acquisto di medicine per gli animali. In particolare servono Synbiotic D-C, Formalife, Enteromicro, Fortiflora, Simbinul, Sustain, Actinorm, Florentero, Normalia e altri farmaci. Come ad esempio Perognidol e Cbd che modulano il dolore e aiutano per le crisi epilettiche (tre cani ne hanno assoluto bisogno), Adaptil e Relaxigen, integratori che aiutano a calmare i cani ed evitare che si massacrino le zampe per il nervoso, e infine farmaci che servano ad alleviare i dolore associato all'osteoartrite fondamentali per almeno tre cani.

"Potete aiutarci ad acquistarli tramite piccole donazioni?" chiedono i membri dell'associazione Una. Per informazioni 010 8979374, 351 031 7835, adozioni@associazioneuna.org oppure info@associazioneuna.org.

La lista cani su Amazon è disponibile qui, mentre il riferimento per PayPal è donazioni@associazioneuna.org, Iban IT42E0501801400000016879660.