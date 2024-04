L'appello del canile per lenzuola e asciugamani: i punti di raccolta

"Attenzione! Abbiamo bisogno di lenzuola e asciugamani. Grazie in anticipo". L'appello è stato lanciato sui social dall'Associazione Una che gestisce il Canile Municipale Monte Contessa in via Rollino 92N a Sestri Ponente. Sono diversi i punti di raccolta, di seguito l'elenco completo nei vari quartieri genovesi.

La Cuccia - via Voltri 28R

La Cuccia - lungomare di Pegli 5B/R

Un pelo di troppo - via Carlo Rolando 171R Sampierdarena

Il mio angelo scodinzola - via Pasubio 30R Bolzaneto

Cose pe gatti e atri - via Bologna 41R San Teodoro

Little Market - via Cancelliere 106R Castelletto

Zampalesta - piazza Rossetti 25R Foce

Pet shop toys - via Trento 72R Albaro

Manuzio Car - via Manuzio 22-24 San Fruttuoso

Spazio Animale (solo cibo) - via Monticelli 16R Marassi

Il Cucciolo - via XX Settembre (box 53 mercato orientale)

Alimentari via Luigi Canepa 39-41R - Prato

Lavaself Marina - via GB D'Albertis 12R e via Molassana 18R

Circolo Acli Nostra Signora della Guardia - largo Augusto Merlo 52C