Cani in spiaggia d'estate, Bertorello: "Anche la Liguria vada in questo senso"

"Il Tar della Calabria ha sancito un sacrosanto diritto per gli animali e i loro proprietari. Mi attiverò perché anche a Genova e in Liguria, dove invece le spiagge libere sono interdette ai cani, si vada in questo senso", dichiara in una nota il capogruppo della Lega in Consiglio comunale