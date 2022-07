Mamma e cuccioli abbandonati: stavano per morire abbracciati

Una mamma, assetata e vicina al colpo di calore, sdraiata in una gabbia sotto il sole.

Accanto a lei, stretti nel suo abbraccio, cinque cuccioli accaldati e disidratati. Nessuno sa dire quanto mancasse alla loro fine, ma per fortuna qualcuno li ha visti, abbandonati all'ingresso di un rifugio a Prato e ha chiamato la croce Gialla.

Immediata la corsa contro il tempo per prestargli le cure necessarie e dopo la visita dal veterinario l'ingresso nel canile comunale Monte Contessa. "Con questo ennesimo ritrovamento, la nostra pazienza, la voglia di aiutare e capire le persone è arrivata allo stremo - dicono dalla struttura - Come si può essere così ignoranti, privi di compassione e soprattutto così insensibili verso degli esseri indifesi? Pensate che abbandonare mamma e cuccioli, in un trasportino sotto il sole (c'erano 40 gradi), però davanti ad un rifugio faccia di voi persone sensibili?".

Lo sconforto dei gestori della struttura nasce da una piaga che non si rimargina: "È la seconda cucciolata trovata abbandonata nella civile Genova, una terza è stata strappata dalla madre e sono tutti morti", spiega Gilda Guardascione, presidente dell'associazione Una che gestisce il canile sulle alture di Sestri Ponente. "Le gabbie sono piene, di questo passo dovremo trasferire i cani altrove perché le persone abbandonano o rinunciano ai cani che si sono scelti".