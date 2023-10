Rapina con spray al peperoncino, paura al supermercato

Intorno alle 3 di notte di domenica 1 ottobre 2023 la polizia locale è stata contattata dal supermercato Carrefour di via Canevari per una rapina con aggressione alla guardia giurata. Una pattuglia è stata inviata sul posto ed è stato arrestato un giovane tunisino.

L'uomo aveva aggredito il vigilante dell’esercizio commerciale utilizzando lo spray al peperoncino ed è stato poi portato in Questura per accertamenti. È stato infine trasferito, su disposizione del Pm di turno, nel carcere di Marassi, in attesa della convalida del Gip.

Il ragazzo dovrà rispondere di rapina impropria e lesioni personali alla guardia giurata; è stato anche denunciato perché presente in Italia in maniera irregolare.