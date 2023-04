La manovra costata l'arresto allo spacciatore in monopattino

Nel pomeriggio di domenica 2 aprile in via Canevari in val Bisagno una volante della polizia di Stato ha fermato un 25enne poiché percorreva la corsia riservata gli autobus con il suo monopattino elettrico.

Il ragazzo è subito sembrato molto turbato agli operatori, i quali, alla luce di ciò e dei precedenti per droga emersi, gli hanno chiesto di aprire davanti a loro il suo zaino. Gli agenti hanno subito notato un involucro di cellophane contenente della sostanza marrone, rivelatasi poi essere hashish.

La perquisizione è stata, di conseguenza, estesa al domicilio, dove è stato trovato altro stupefacente diviso in dosi, per un totale complessivo di più di un chilogrammo della stessa sostanza. Il giovane è stato portato in carcere a Marassi.