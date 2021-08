Alle 7.30 è già davanti al supermercato, entra e ruba alcolici

Intorno alle 7.30 di mercoledì 4 agosto 2021, all'apertura di un supermercato di via Canevari a San Fruttuoso, un uomo si è introdotto per rubare degli alcolici e poi scappare.

Gli addetti hanno chiamato la polizia locale e gli agenti dell'Unità territoriale val Bisagno (sede di Marassi) si sono messi subito alla ricerca dell'autore del furto. Lo hanno trovato in prossimità del tunnel che separa la via da Brignole, ancora col maltolto in mano.

L'uomo è stato fermato e trasportato al gabinetto di fotosegnalazione del reparto Giudiziaria nella sede di piazza Ortiz dove è stato identificato in un tunisino 32enne pregiudicato per reati specifici. È stato denunciato per il furto e anche per l'inosservanza della legge sull'immigrazione in quanto irregolarmente presente sul territorio italiano.