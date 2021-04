Ladro di salami si dilegua prima dell'intervento della polizia

Ha approfittato della porta del negozio lasciata aperta e della saracinesca da cui si vedeva attraverso per commettere un furto all'interno di una macelleria. È successo poco prima delle 22 di domenica 18 aprile 2021 in via Canevari, fra San Fruttuoso e Marassi.

Il ladro, utilizzando un bastone o un'asta, è riuscito ad agganciare un espositore con sopra alcuni salami, che si trovava all'interno del negozio, e a tirarlo a sé. Una volta raggiunto il suo scopo, si è dileguato.

Sul posto è intervenuta la polizia, allertata da un cittadino che aveva assistito alla scena, ma del ladro nessuna traccia.