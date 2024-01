Ubriachi danneggiano distributore di bevande, poi spunta un coltello

I carabinieri del comando provinciale di Genova, durante il weekend dell’Epifania, hanno effettuato servizi di controllo straordinario del territorio. Complessivamente sono state identificate 450 persone e sono stati controllati oltre 100 veicoli.

In via Canevari i militari hanno denunciato a piede libero un 30enne di origini romene e un italiano minorenne. I due, palesemente ubriachi, sono stati sorpresi mentre erano intenti a danneggiare un distributore automatico di alimenti e bevande. Alla vista degli uomini in divisa hanno anche opposto resistenza, ma sono stati bloccati e dalla perquisizione è emerso anche il possesso di un coltello.

I due sono stati denunciati per resistenza, danneggiamento aggravato e porto ingiustificato di oggetti atti a offendere. Da diverso tempo in via Canevari vengono segnalati problemi dai commercianti, il tema era stato anche affrontato in una commissione municipale.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp