Marassi, controllori Amt aggrediti con lo spray al peperoncino

I verificatori hanno inseguito e trattenuto l'aggressore in attesa dell'arrivo della polizia

/ Via Canevari

Durante una verifica intensiva di Amt i controllori sono intervenuti per difendere un ragazzo in via Canevari.

Gli agenti sono rimasti coinvolti in un'aggressione con spray al peperoncino ma comunque riusciti a rincorrere il violento e a trattenerlo fino all'arrivo della polizia che lo ha portato in questura. La giovane vittima è stata invece trasportata all'ospedale San Martino.

"Esposti sempre a situazioni borderline grazie alla loro prontezza i Verificatori Amt hanno contribuito ad assicurare alla giustizia l’aggressore - comunica la Segreteria Or.S.A. Trasporti Autoferro Tpl Genova - Da tempo chiediamo più tutela durante questo tipo di verifica con ausilio di agenti di polizia municipale ma registriamo ancora una volta un silenzio…deludente".