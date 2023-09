Due vigili del fuoco vanno in pensione: il commovente saluto del comando provinciale

Il comando provinciale dei vigili del fuoco di Genova ha ringraziato sui social due pompieri arrivati all'ultimo giorno di lavoro e quindi andati in pensione con la fine di agosto. Un commovente saluto che, come sempre, è stato condiviso da tanti colleghi e da cittadini che hanno apprezzato il lavoro 'sul campo' dei due vigili del fuoco.

"Ultimo giorno del mese, per qualcuno ultimo giorno di servizio - scrive il comando -. Massimo Canepa non sarà più in servizio operativo. E questo dopo quasi 40 anni essendo diventato Vigile del Fuoco permanente nel luglio del 1985. Per anni ha lavorato al distaccamento di Bolzaneto per poi decidere di occuparsi di un servizio fondamentale per il soccorso che è la manutenzione e il miglioramento della rete di comunicazione radio. E le foto che accompagnano questo post sono evocative. Massimo al telefono e Massimo in una occasione di non ordinaria manutenzione. Capo Reparto Canepa da Centrale Genova: buona pensione. Centrale Genova da capo reparto Canepa: Ricevuto. Messaggio forte e chiaro. Kappa".

Ultimo giorno di lavoro anche per Stefano Terrile, di Chiavari: "Oggi è il primo giorno in cui sa che nessuno potrà chiamarlo per dirgli 'Ste', bisogna che vieni in distaccamento che c'è da fare - scrive ancora il comando provinciale. Dopo 26 anni da permanente, tutti passati nei turni a rispondere alle chiamate di soccorso, ha raggiunto il meritato riposo. Grazie Stefano. Un abbraccio da parte di tutta questa comunità".