Cane scappa al casello di Genova Ovest, recuperato sull'elicoidale: si cercano i proprietari

Salvo per miracolo un cane di piccola taglia che si è trovato al casello di Genova Ovest per cause ancora da accertare.

Il volpino potrebbe essere scappato ai proprietari da un'auto in corsa oppure essere finito in autostrada dalla collina, trovatosi alla barriera ha percorso tutta la strada fino alla rampa dell'elicoidale.

Sulla strada per il porto, un'automobilista è riuscito a farlo affiancare mentre sul posto arrivava la Croce Gialla pre-allertata da altre persone che lo avevano avvistato. I militi sono riusciti a leggere il microchip scoprendo che è registrato a un'anagrafe canina straniera, forse spagnola.

Spaventatissimo il piccolo è stato ricoverato in una clinica del centro in attesa, si spera, di ricongiungersi con i suoi proprietari.