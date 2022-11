Gettato nel cassonetto della carta, cucciolo di cane salvato dalla Croce Gialla

Un cane è stato buttata in un cassonetto della carta in via Balbi. Fortuna ha voluto, erano le 2 di notte, che un gruppo di ragazzini passasse in zona e sentisse dei guaiti provenire dal bidone.

Aperto il contenitore, la scioccante scoperta: un cucciolo nero di circa tre mesi era immerso tra cartoni e cartacce. Il gruppo di amici ha così chiamato il 112. Sul posto sono arrivati i militi della Croce Gialla che hanno recuperato il cane e lo hanno trasportato in una clinica del centro.

I dottori si sono accorti che l'animale aveva una zampa rotta, ancora non si sa se in seguito alla caduta nel bidone o, più probabilmente, per dei calci ricevuti prima dell'abbandono.

Dopo la visita il cane è stato portato al canile municipale Monte Contessa dove, dopo un periodo di osservazione, sarà