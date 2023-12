Cane trovato dalla polizia in via XX: qualcuno lo riconosce?

Stava vagando in mezzo a via XX trascinandosi dietro il guinzaglio attaccato al collo e rischiando di essere investito. Così è stato notato da due ragazze un cane di taglia media vagante in pieno centro alle 23 circa di ieri, sabato 9 dicembre. Le due amiche hanno chiamato il 112 e i primi a intervenire sono stati gli uomini delle volanti.

I poliziotti hanno tenuto in sicurezza sotto i portici il cagnolino e hanno chiamato la Croce Gialla Soccorso Animali. Alla lettura del microchip eseguita dai militi è emersa un'iscrizione a un'anagrafe straniera e nessun proprietario si è fatto vivo durante l'intervento.

I poliziotti hanno affidato il cane alla Croce che lo ha portato al canile Monte Contessa. La polizia e il rifugio per animali sulle alture di Sesti Ponente lanciano un appello per condividere la foto dell'animale e cercare di risalire al suo compagno umano che, secondo alcuni testimoni, potrebbe essere una persona senza fissa dimora che vive in strada in via XX Settembre.

Per segnalazioni è possibile contattare i numeri 0108979374 o 3510317835.