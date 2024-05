Cane sbranato da un pitbull, feriti anche i suoi padroni

Un cane meticcio di taglia media ha perso la vita, sbranato da un pitbull, nel pomeriggio di mercoledì primo maggio sulle alture, al confine tra Voltri e Pra'. La vicenda è stata denunciata alle forze dell'ordine dai proprietari, madre e figlio, che sono anche rimasti feriti nella colluttazione e medicati all'ospedale Galliera con prognosi di sei e sette giorni.

La tragedia è avvenuta al Belvedere tra via Calamandrei e via della Benedicta. Secondo quanto riferito dai proprietari alle forze dell'ordin, i due stavano passeggiando con il proprio cane nell'area verde, poco prima delle ore 16, quando hanno visto arrivare di corsa un cane pitbull nero senza guinzaglio che, in un attimo, si è avventato sul loro animale. Madre e figlio hanno cercato di dividere i due cani e hanno riferito ai carabinieri che la padrona del pitbull, lontana, ha cominciato a urlare "non farlo, altrimenti ti portano di nuovo via da me". Nel giro di qualche minuto sono riusciti a liberare la cagnolina, gravemente ferita, per portarla di corsa al pronto soccorso veterinario, purtroppo però non c'è stato nulla da fare, l'animale è deceduto per le profonde ferite riportate.

I proprietari, disperati, si sono così rivolti ai carabinieri della stazione di Voltri per denunciare l'accaduto, nella speranza che i militari possano identificare la padrona del pitbull: "Non sappiamo chi sia - spiegano a Genova Today - abbiamo provato a chiedere in quartiere, ma nessuno è stato in grado di aiutarci, abbiamo però sentito tante altre persone preoccupate per i cani di grossa taglia che vengono lasciati liberi senza guinzaglio. Un episodio simile era già avvvenuto anche nel mese di marzo".

