"Mi hanno rubato il cane", la denuncia di un'anziana

Le hanno rubato il cane ed è stata colpita dallo sportello di un'auto nel tentativo di recuperarlo.

È quanto raccontato alla polizia da un'anziana che ieri, martedì 28 aprile, ha sporto denuncia contro due donne. La signora si trovava in un bar di via Sertoli quando, intorno alle 10.30, le due sono entrate e le hanno strappato dalle mani l'animale, poi sono risalite in auto e hanno ostacolato la presunta proprietaria, che cercava di rincorrerle, dandole una sportellata.

Secondo una prima ricostruzione, l'anziana non sarebbe la proprietaria del cane ma l'affidataria e le due donne sarebbero due volontarie arrivate dalla Sicilia per riprendere il meticcio finito - a loro dire - in cattive mani. Nell'ambiente animalista la signora è accusata di essere in una "black list" nazionale per maltrattamenti su animali. Ma questo non autorizzerebbe comunque le modalità con cui il cane è stato prelevato.

Polizia di Stato e locale stanno cercando di fare luce sul caso.