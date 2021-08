Cane sfugge ai proprietari e precipita dalla sopraelevata

Brutta avventura per un cane, caduto dalla sopraelevata Aldo Moro. È successo intorno alle 18.30 di domenica 29 agosto 2021. L'animale si trovava a bordo di un camper su cui viaggiavano i suoi proprietari, quando, all'altezza della rotonda di fronte al terminal traghetti, è riuscito a fuggire.

Il setter ha iniziato a correre, imboccando la rampa che porta sulla Aldo Moro. Quindi è precipato nel vuoto fra le due carreggiate, atterrando in via Buozzi. Sul posto sono intervenute alcune pattuglie della polizia locale e un'ambulanza della Croce Gialla, adibita al soccorso animali.

Mentre gli agenti della polizia locale si occupavano di regolare il traffico, il cane è stato soccorso e trasportato presso una clinica della Foce per le cure del caso, ma non sarebbe in pericolo di vita. I proprietari, in proncinto d'imbarcarsi su un traghetto in partenza per il Marocco, rischiano pesanti sanzioni.