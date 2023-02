Cane precipita da 30 metri, inutile la corsa in clinica

Non ce l'ha fatta il cane precipitato da oltre 30 metri al Matitone. Dopo la corsa in clinica, al Cto di Arenzano, l'atroce diagnosi: colonna vertebrale spezzata. La proprietaria ha deciso per la dolce morte, facendogli praticare l'eutanasia.

L'animale stava giocano, ieri sera giovedì 16 febbraio, ai giardinetti in via Dino Col quando, forse inseguendo una pallina saltando si è ritrovato nel vuoto ed è finito giù. Lo schianto al suolo è stato fortissimo ma Bey era ancora vivo.

Sul posto sono arrivati i militi dell'ambulanza veterinaria della Croce Gialla soccorso animali di Genova che gli hanno prestato le prime cure ma arrivati dal veterinario il drammatico scenario si è fatto più evidente. La Croce si era offerta di pagare parte dell'operazione e aprire una raccolta fondi per Bey ma l'ultima parola è stata delle proprietaria.