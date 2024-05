Cane scappa e finisce in autostrada sul ponte San Giorgio: salvato dalla polizia stradale

Storia a lieto fine per un cane spinone scappato da un campo vicino all'autostrada A7 e finito in autostrada, fino al ponte San Giorgio. A raccontare quanto successo è Alessandro Piana, vicepresidente della Regione Liguria, che ha notato l'animale e ha chiamato la polizia stradale.

"Pronto ed efficace l’intervento di due agenti della sezione di Sampierdarena, Matteo Di Giacomo e Chiara Navarra, che hanno tratto il cane in salvo portandolo in caserma. Grazie e complimenti". Il cane, di nome Brownie, è stato tranquillizzato e rifocillato, poi riconsegnato ai padroni, non senza qualche attimo di commozione.

"È andata bene, nessuno si è fatto male e tra leccatine e abbracci possiamo raccontare una storia a lieto fine - conclude Piana -. Ne approfitto per raccomandare di tenere i vostri amici a 4 zampe al guinzaglio, perché anche il bosco è pericoloso in caso si smarriscano. Volergli bene è anche sacrificare un po’ della propria libertà per garantire la migliore sicurezza di tutti e il benessere dei nostri animali".

