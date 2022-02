Cane sfugge ai proprietari e muore investito dalla metro

Una passeggiata in darsena si è trasformata in tragedia per i proprietari di un cane. L'animale, di piccola taglia, è sfuggito al controllo e ha imboccato l'entrata della metropolitana. È successo nel pomeriggio di sabato 5 febbraio 2022.

Il personale ha avvistato il cane dalle telecamere per due volte, ma quando è stato fermato il traffico, ormai era troppo tardi purtroppo: il cane è morto dopo essere stato travolto da un convoglio in transito.

Sul posto è intervenuta la Croce Gialla soccorso animali, che ha recuperato la salma. Poco dopo la circolazione è ripresa.