Cane malato abbandonato davanti al canile: "Non c'è fine al peggio"

"Oggi abbiamo avuto di nuovo dimostrazione che non c'è mai fine al peggio". L'amarezza, sui social, dei volontari del canile Municipale Monte Contessa di Genova che, nella mattinata di domenica 5 maggio 2024, hanno trovato un cane malato abbandonato davanti alla struttura, legato a un cancello secondario. Nelle ore scorse, invece, i volontari dell'Enpa di Genova avevano denunciato il ritrovamento di una cavia e un coniglio, gettati in un cassonetto della spazzatura in gravissime condizioni di salute, uno dei due animali non è poi sopravvissuto.

"Non riusciamo a capire come sia possibile liberarsi così del proprio compagno di vita, oltretutto malato - lo sfogo amaro - con un apparente prolasso rettale presente da chissà quanto, stiamo mandando l'animale con urgenza in clinica".

"Come sapete noi siamo al collasso - concludono dal canile -, ma ci stiamo già prendendo cura di lui e speriamo che presto possa tornare in salute e trovare una famiglia degna di tale nome. Ovviamente è senza microchip, è un maschio castrato".

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp