Cane cade dalla finestra e resta infilzato su un cancello

Sulla dinamica dell'accaduto sta indagando la polizia locale. L'animale è stato portato in clinica. È successo nel centro storico in una traversa di via della Maddalena

Momenti di apprensione nel centro storico nel pomeriggio di mercoledì 28 luglio 2021 per un cane ferito. Poco dopo le 16.30 la polizia locale è intervenuta in un vicolo attiguo a via della Maddalena dove era stato segnalato un cane, infilzato in un cancello.

Una volta sul posto gli agenti hanno chiesto l'intervento della Croce Gialla. Al loro arrivo - racconta Andrea, uno dei militi intervenuti - l'animale era già stato tirato giù dal cancello e adagiato a terra. Il cane, un incrocio con un dalmata, maschio, aveva una ferita che andava dall'orecchio alla schiena, ma era vigile e rispondeva bene.

Sulla dinamica dell'accaduto sta indagando la polizia locale, rimasta sul posto anche dopo la partenza della Croce Gialla. Il cane pare essere caduto da una finestra, dal secondo o terzo piano, non certo dal primo, vista la ferita. I soccorritori lo hanno portato in clinica ed è stato allertato il chirurgo e non hanno avuto il tempo di verificare la presenza di microchip.

Indagini in corso.