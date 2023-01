Chiude il Cane, spazio per concerti e centro di aggregazione in corso Perrone

Non è solo uno spazio che ospitava concerti, spettacoli teatrali e artisti spesso emergenti, giovani e indipendenti: è un punto di aggregazione e di socialità, un centro culturale in un quartiere complicato, ma adesso dovrà cambiare casa. Chiude così le sue porte in corso Perrone il circolo Arci Cane.

Il Cane era nato nel 2017 dalla volontà di sette amici e ha preso forma intorno all'esigenza di liberare idee, impulsi, progetti per la città e con la volontà di portare anche in periferia il fervore culturale solitamente percepito come appannaggio del centro storico. Con la scelta voluta di stare in un quartiere inusuale e non facile, Cornigliano, a due passi dal campo di calcio della Corniglianese e da piazza Massena.

"Con un po' di amarezza - comunicano i gestori su Facebook - ma anche con la certezza che spesso i cambiamenti portano gioie più grandi, vi comunichiamo che a partire dalla fine di marzo 2023 il Cane non potrà più continuare la sua attività fra i muri di corso Perrone 22r, iniziata a ottobre 2017. La nostra attività infatti è diventata incompatibile con una buona convivenza con il vicinato. Tuttavia non vogliamo porre limiti alle nostre idee, ma anzi vogliamo sognare una casa nuova dove continuare ad 'abbaiare' forte e felici!". Il Cane comunica che comunque, fino a marzo, l'attività non si ferma e arriveranno molti altri concerti. E poi la volontà è di trovare un nuovo spazio per non far morire il progetto: anche per questo, i gestori cercano nuove idee e sono aperti ai suggerimenti di tutti coloro che vogliono che l'attività culturale del circolo continui.

L'apertura nel 2017, poi dal 2020 le enormi difficoltà portate dalla pandemia con una stagione "digitale" sul web, infine il graduale ritorno alla normalità che però ha portato con sé anche la notizia della chiusura: "Si conclude questo 2022 con il bel ricordo di concerti finalmente tutti in piedi, abbracciati, felici e sudati. Il Cane non ha mai smesso di crederci ed è soprattutto grazie a tutti voi amici, frequentatori e collaboratori, se ha continuato a vivere nonostante le difficoltà che ha incontrato in questi anni, la scelta di essere volutamente in periferia, la pandemia" continuano i gestori.