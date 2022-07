Cane chiuso in un furgone, fuori 37 gradi: salvato dai vigili del fuoco

Era stato lasciato chiuso in un furgone, al caldo, con una temperatura esterna di 37 gradi. Per fortuna alcuni passanti lo hanno notato e hanno chiamato aiuto.

È successo in via Fiume, davanti al palazzo dell'Agenzia delle Entrate: sul posto, nel primo pomeriggio di lunedì 18 luglio, i vigili del fuoco con polizia locale e ambulanza veterinaria.

Il cane, salvato ma in stato di sofferenza a causa del caldo, è stato ricoverato in una clinica in centro città.