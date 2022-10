Cane lasciato in auto per ore, al sole, con i finestrini chiusi: salvato dai vigili del fuoco

Sabato pomeriggio la polizia municipale di Rapallo, insieme a vigili del fuoco e all’ambulanza veterinaria, è intervenuta per liberare un cane che da molte ore era chiuso all’interno di un auto, al sole, con i finestrini chiusi. Tutto, per di più, in una giornata di caldo estivo - nonostante la stagione autunnale - in cui in riviera si sono sfiorati addirittura i 30 gradi.

Il cane è stato visitato e sta bene.

Sono in corso le indagini e gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine.