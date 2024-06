Cane senza guinzaglio azzanna bimbo di due anni, tragedia sfiorata

"Poteva trasformarsi in tragedia l'aggressione avvenuta ieri sera al Cep di Prà, a Genova, dove un bimbo di soli 2 anni è stato assalito per strada da un cane senza guinzaglio". A renderlo noto è l'assessore comunale al benessere degli animali Francesca Corso, che commenta l'episodio avvenuto nel tardo pomeriggio di martedì 4 giugno.

Il bambino è rimasto ferito e trasportato al Gaslini in codice giallo. "Il regolamento del comune di Genova - continua - impone l'utilizzo del guinzaglio per portare a spasso i cani. Stiamo attivando una campagna per le adozioni consapevoli, spesso, infatti, dietro l'abbandono di un animale si nasconde la difficoltà a gestirlo, soprattutto se si tratta di cani difficili e se avremo risorse sufficienti siamo disponibili a valutare anche l'attivazione di un patentino per la gestione dell'animale".

Interviene sulla vicenda anche la vice capogruppo in Regione per la Lega Sonia Viale. "Il Consiglio regionale della Liguria - dichiara - ha recentemente approvato un mio ordine del giorno che impegna la Giunta a intervenire, da un punto di vista legislativo, per introdurre l’obbligo per i proprietari di cani di conseguire un patentino con lo scopo di poter condurre in sicurezza i cani appartenenti a razze potenzialmente problematiche, che potrebbero rendersi protagonisti di aggressioni, come è avvenuto molte volte negli ultimi tempi anche nella nostra regione".

"Sono già diversi i comuni in Italia che si sono dotati di un patentino per i proprietari di razze speciali al fine di scongiurare accadimenti che potrebbero avere anche esiti drammatici", conclude Viale.