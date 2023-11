Cane si azzuffa con una una capra e si spezza una zampa sui sentieri: vigili del fuoco in azione per salvarlo

Disavventura nel pomeriggio di domenica 5 novembre per un cane che, passeggiando con il padrone sopra San Fruttuoso di Camogli, è rimasto ferito dopo essersi azzuffato con una capra.

Il cane si sarebbe spezzato un zampa finendo in una zona impervia e, pesando una trentina di chili, il padrone non riesce a prenderlo in braccio per portarlo in salvo.

I vigili del fuoco stanno decidendo in questi istanti come soccorrerlo al meglio, senza escludere l'uso dell'elicottero.