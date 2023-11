Cane abbandonato in una casa-latrina, salvato dalla polizia

Era chiuso in casa da giorni, forse settimane. Sporcizia tutto attorno e poca acqua a disposizione. Così gli agenti delle volanti hanno trovato un cane abbandonato in un appartamento-latrina in via Porrata, a Palmaro.

La chiamata è partita dal proprietario di casa che non riceveva l'affitto da mesi e si è rivolto alle forze dell'ordine. La polizia ha aperto la porta e ad accoglierli è arrivato il meticcio, trascurato e impaurito è stato rifocillato dagli operatori in attesa dell'arrivo dei militi della Croce Gialla soccorso animali.

Il cane è stato portato al canile municipale Monte Contessa, dove si trova ora sotto sequestro. Nessuna traccia finora del proprietario, che secondo l'anagrafe canina risiede nel Lazio.

Una volta identificato rischia una denuncia penale per maltrattamento di animali.