Cagnolino abbandonato all'autolavaggio, portato al canile

Tradito dalla stessa mano che lo accarezzava. Un cagnolino di poche settimana è stato abbandonato nel pomeriggio di mercoledì 31 gennaio all'autolavaggio di via Adamoli.

Il cucciolo se ne stava bravo in una scatola aspettando che il suo padrone tornasse a prenderlo, invece è stato notato da una passante che ha dato l'allarme.

Da un primo controllo l'animale risulta sprovvisto di microchip e per questo motivo è stato affidato alla Croce gialla soccorso animali per il ricovero al canile comunale. Sbrigate le faccende burocratiche, sarà messo in adozione.