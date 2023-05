Piscina con supermercato a Nervi, "troppi rischi, il Municipio apre a un ripensamento del progetto"

Per una volta, forse, un progetto sostenuto dall'amministrazione cittadina, potrebbe tornare in discussione. Si tratta della nuova piscina, che dovrebbe sorgere a Nervi. La scelta era caduta su Campostano, un'area privata tra viale Franchini e via Donato Somma, dopo la demolizione della Mario Massa al porticciolo e la realizzazione della nuova darsena e l'esclusione dell'area dell'ex Aura in via del Commercio.

Il progetto relativo a Campostano ha fin da subito diviso i residenti della zona, timorosi dell'impatto su traffico, viabilità e vivibilità di una struttura di vendita con annessa piscina di 33 metri, dunque idonea per ospitare le partite di pallanuoto, com'era la Mario Massa.

In occasione della seduta del consiglio municipale di giovedì 11 maggio 2023, il consigliere della Lista Rossoverde, Lorenzo Garzarelli, ha presentato un'interrogazione "sulla piscina di levante". "Oggi in consiglio municipale su mia espressa interrogazione vi è stata la prima grande apertura del Municipio verso un ripensamento del progetto relativo a Campostano (supermercato + piscina)", spiega Garzarelli.

"Nel dettaglio - prosegue il consigliere -, ho illustrato le criticità emerse dal verbale fase preliminare di confronto (scoping) a cui hanno partecipato tutti i soggetti competenti in materia ambientale sul progetto: Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e la Provincia di La Spezia, Arpal, Ireti, Settore politiche della natura e delle aree interne, protette e marine, parchi e Biodiversità, Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale – Assetto del Territorio, Dipartimento Ambiente e Protezione Civile, Servizio Urbanistica".

"Tutti questi enti competenti in materia - spiega Garzarelli - hanno rilevato dei seri rischi in termini di aria e fattori climatici, mobilità, aspetti geomorfologici, idraulici e sismici, consumo di suolo, biodiversità paesaggio e patrimonio culturale, architettonico e archeologico; agenti fisici – rumore".

"Oggi, grazie a un lungo periodo di lavoro sul territorio - ricorda il consigliere di minoranza -, fatto di incontri e studi, abbiamo ottenuto un qualcosa di difficilmente immaginabile qualche mese fa: il presidente e la maggioranza, cui vanno forniti i dovuti ringraziamenti, hanno comunicato una disponibilità ad avviare un percorso partecipato, congiuntamente agli uffici competenti e alla Giunta comunale, volto all'analisi di proposte migliorative e di rielaborazione del progetto, visti i malumori dei residenti e le valutazioni negative da parte dei soggetti competenti in materia ambientale".

"Non penso di avere meriti specifici - conclude Garzarelli -, vista la relativa 'forza' politica di consigliere di Municipio per di più di minoranza, però posso affermare con certezza che quando i temi sono sentiti, studiati, elaborati, ma soprattutto partecipati da parte dei cittadini, si possono ottenere anche risultati come questi. Adesso si richiede la massima partecipazione cittadina per non lasciare che tutto questo sforzo sia vano".