Versa olio da cucina sull'auto del vicino, denunciata dopo la lite

Al culmine di una lite ha versato una bottiglia d'olio da cucina sull'auto del vicino.

Non ha badato a spese la 55enne e nemmeno alle conseguenze del suo gesto, dato che all'arrivo della polizia è stata denunciata per lancio di oggetti pericolosi. La baruffa è scoppiata in passo Pratogagliardo, a Campomorone, nel giorno dell'Immacolata. Non era la prima volta che, per futili motivi, i vicini di casa si prendevano a male parole ma questa volta dagli insulti si è passati ai fatti, e in modo decisamente alternativo.

La lite si è infatti conclusa con un'auto "condita" e una denuncia.