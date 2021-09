Evade dai domiciliari per fare una passeggiata, rintracciato dai carabinieri

A Campomorone un uomo di 50 anni è stato arrestato per evasione dai carabinieri.

L'uomo, agli arresti domiciliari per reati legati allo spaccio di droga, non è stato trovato in casa durante un controllo svolto dai militari che hanno subito cominciato a cercarlo.

Poco più tardi il 50enne è stato rintracciato nelle vie limitrofe, si apprestava a rientrare presso il proprio domicilio dopo una passeggiata.