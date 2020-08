In 300 nel circolo ricreativo senza mascherina: scatta la chiusura

In 300 dentro un circolo ricreativo per una serata danzante, tutti senza mascherina e vicini come se nulla fosse. Succede a Campomorone, dove i carabinieri, una volta intervenuti, hanno chiuso la struttura.

I militari sono entrati proprio per controllare la situazione alla luce dell’evento organizzato. Una volta nel circolo hanno visto i partecipanti senza mascherine e ammassati, in palese violazione di tutte le norme stabilite per prevenire il contagio da coronavirus.

L’evento è stato ovviamente subito interrotto, e al presidente del circolo, un uomo di 40 anni, è stata contestata appunto la violazione delle norme per il contenimento del virus. Disposta inoltre la chiusura temporanea per 5 giorni.