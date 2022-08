Vandalizzato il campo intitolato al piccolo Samuele, vittima del ponte Morandi

Continui danneggiamenti e spazzatura abbandonata al campetto da calcio presso i giardini Dossetti di Campomorone, si tratta della struttura intitolata a Samuele Robbiano, bambino di 8 anni scomparso con la mamma Ersilia e il papà Roberto nel tragico crollo di ponte Morandi. Il sindaco Giancarlo Campora ha quindi preso una drastica decisione, disponendo la temporanea chiusura, spiegando le motivazioni in un cartello affisso nel Comune, rivolto agli stessi fruitori.

"In considerazione dei continui danneggiamenti alle protezioni del campo di calcio - si legge - e al pessimo stato di pulizia in cui abitualmente versa a causa delle cattive abitudini di molti frequentatori, il campo rimarrà chiuso. Gli arredi, i giochi e tutti gli altri beni presenti nei giardini sono di tutti, acquistati e mantenuti grazie al contributo delle cittadine e dei cittadini del nostro Comune (anche dei vostri genitori). Imparate a gestire in modo corretto il vostro tempo libero. Questo farà bene non solo alle attrezzature dei giardini che non verranno vandalizzate, ma in primo luogo a voi".

Sui canali social l'amministrazione comunale ha poi aggiunto: "A causa dei continui danneggiamenti il campetto di calcio intitolato a Samuele Robbiano è stato temporaneamente chiuso. Ci scusiamo con i ragazzi che hanno sempre utilizzato correttamente questa struttura sportiva". Tra i cittadini della zona c'è chi invoca le multe e chiede le telecamere per individuare i responsabili, evitando di far pagare a tutta la collettività, con la chiusura, i danneggiamenti di pochi; altri invece plaudono alla scelta del primo cittadino.