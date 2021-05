L’auto si è incendiata in via Campomorone, strada che collega Pontedecimo alla vallata: pesanti le ripercussioni sul traffico

Traffico in tilt in Valpolcevera martedì mattina a causa di un’auto che ha preso fuoco in via Campomorone, la strada che collega Pontedecimo a Campomorone.

L’incendio non ha causato feriti, ma le ripercussioni sul traffico sono state pesanti, con lunghe code sia in direzione Campomorone sia in direzione Bolzaneto.

Sul posto i vigili del fuoco per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza la zona. Poco dopo le 10 la situazione era tornata alla normalità.