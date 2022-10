Muore davanti a moglie e figlia mentre cammina su un sentiero

Tragedia questa mattina a Campomorone. Attorno alle 10 il 118 è stato allertato per un anziano caduto a terra lungo un sentiero, in frazione di Cravasco.

L'80enne, che si trovava in passeggiata assieme alla moglie e alla figlia, si è accasciato probabilmente in seguito ad un malore, ma potrebbe anche aver inciampato ed essere deceduto in seguito alla caduta.

L'equipe medica del 118, arrivata sul posto, ha avviato subito il massaggio cardiaco. Purtroppo però a nulla è valso l'intervento e il medico ha dovuto constatare il decesso. Sul posto anche i carabinieri che hanno avvisato il pm di turno, la salma è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria.