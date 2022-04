Treni, traffico sospeso Campo Ligure e Borzoli

Disagi per chi viaggia in treno nella mattinata di mercoledì 6 aprile 2022, il traffico ferroviario è sospeso dalle ore 4.40 tra Campo Ligure e Genova Borzoli per il prolungarsi di lavori di manutenzione sulla linea.

All'origine del ritardo nella riapertura della linea alcune problematiche ai macchinari per la ditta che esegue i lavori notturni per conto di Rfi sulla linea Genova-Ovada.

Sono stati attivati i servizi sostitutivi con bus mentre i tecnici di Rfi sono al lavoro per riattivare la linea.