Comune di Sant'Olcese contro Tursi: "No al campo nomadi, decisione imposta"

Il Comune di Sant'Olcese attacca quello di Genova in merito al trasferimento del campo sinti di via Nostra Signora della Guardia: "Abbiamo appreso con stupore da fonti giornalistiche - si legge in una nota - del trasferimento presso la sponda destra del torrente Secca nell'attuale area adibita al rimessaggio dei mezzi Atp. Questa amministrazione prende atto con profondo disappunto dell'ennesima decisione imposta dal comune di Genova, senza alcuna interlocuzione preliminare con i comuni immediatamente confinanti all'area individuata, posta al centro di due aree esondabili, sotto un cavalcavia autostradale".

L'amministrazione pubblica di Sant'Olcese poi prosegue: "Questa ennesima mancanza di dialogo e superficialità da parte del comune di Genova nella gestione di tematiche di tale rilievo mette, ancora una volta in difficoltà la scrivente. Da anni chiediamo risposte per adeguare una viabilità vetusta e dimenticata alle esigenze di decine di migliaia di cittadini dei nostri comuni. Da anni chiediamo programmazione per bilanciare lo sfrenato sviluppo urbanistico e industriale che la Valpolcevera sta subendo, con le ripercussioni quotidiane che i nostri cittadini devono subire.

Comune di Sant'Olcese che poi concluce: "Da anni ciclicamente vengono fatte promesse e presi impegni che puntualmente cadono nel vuoto. Così è stato per i detriti del ponte Morandi a Sant'Olcese, appreso a mezzo stampa. Così è stato per la riduzione di corsie in Via Mercati Generali, per cui a incontri da noi richiesti, nulla è seguito. Così è stato per le industrie sorte al confine del nostro comune. Questa amministrazione si muoverà in ogni sede e farà tutto ciò che sarà in proprio potere per tutelare Sant'Olcese e i suoi cittadini. Chiederemo urgentemente un incontro con il comune di Genova e il municipio Valpolcevera"