Colpito in testa da un ramo di un albero, interviene l'elicottero

Intervento dei vigili del fuoco con l'elicottero Drago intorno alle 16 di venerdì 18 febbraio in località Campo di Nordest nel comune di Ne.

Un uomo è rimasto colpito alla testa dal ramo di un albero e ha riportato una ferita profonda. Per velocizzare il trasferimento in ospedale si è deciso di chiedere il supporto dell'elisoccorso.

Al paziente è stato assegnato il codice giallo, ovvero non è stato ritenuto in pericolo imminente di morte, ed è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale San Martino per le cure del caso.