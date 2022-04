Principi d'incendio, due interventi dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio di sabato 16 aprile 2022 per un paio di incendi, entrambi inizialmente avevano destato preoccupazione, ma poi le situazioni si sono rivelate meno gravi del previsto e le fiamme sono state domate in poco tempo.

Nel primo caso due squadre sono intervenute a Campo Ligure per un principio di incendio, poi si sono ridotti a una con il supporto dei volontari della Protezione Civile e le fiamme sono state domate.

Il secondo intervento è andato invece in scena in via Ravel a Begato per un principio di incendio in una cantina, anche in questo caso la situazione si è risolta in poco tempo con una squadra intervenuta sul posto.