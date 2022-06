Bottigliette d'acqua per la pipì dei cani: anche a Campo Ligure scatta l'obbligo

Il sindaco di Campo Ligure ha firmato, martedì 7 giugno, l'ordinanza che obbliga i proprietari e/o conduttori dei cani nei luoghi pubblici a lavare le deiezioni liquide.

L'ordinanza va a integrare il regolamento per la tutela e il benessere degli animali approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni SOL n.3 del 08.05.2013, che già prevede l'obbligo per i proprietari e/o conduttori di cani in spazi pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni solide nonché di raccogliere dal suolo pubblico e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti urbani o in appositi contenitori specifici, ove collocati a cura dell'Amministrazione.

Lo scopo è quello di limitare, in particolare durante il periodo estivo, i disagi derivanti dalle deiezioni anche liquide ad opera di cani a ridosso di edifici, strade pubbliche, marciapiedi, passaggi, aree e giardini pubblici, arredo urbano, autoveicoli.

L'ordinanza avrà effetto dal 10 giugno al 31 dicembre. L'inottemperanza al contenuto della presente ordinanza prevede una sanzione pecuniaria da 50 a 500 euro.