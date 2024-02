Sferra un pugno in faccia alla moglie, denunciato dai carabinieri

Non è la prima volta che succede. Eppure, lei ha ritirato la denuncia nei confronti del marito.

Una donna di 37 anni è stata di nuovo picchiata dal suo compagno a Campo Ligure, all'interno delle mura domestiche, poco dopo cena. Lui prima l'ha afferrata, poi spintonata e infine le ha sferrato un pugno in faccia. Poi, è uscito come nulla fosse. Con le forze rimaste lei ha chiamato il 112 e i carabinieri della compagnia di Arenzano quando sono arrivati l'hanno trovata disperata e ferita. La coppia è di origini albanesi.

È così scattato il codice rosso per maltrattamenti in famiglia e lesioni, denunce finite a carico del marito. Mentre la donna con una contusione al volto è stata ricoverata in codice giallo all'ospedale Galliera di Genova. Della violenta aggressione è stata avvisata la procura.