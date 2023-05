Peste suina, nuovo caso a Campo Ligure

Cinque nuovi casi di peste suina africana riscontrati dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d'Aosta tra Liguria e Piemonte, con il totale da inizio emergenza che sale a 696.

Tre le nuove positività in Liguria, che fanno salire il bilancio regionale a 281 ritrovamenti. Una nuova carcassa di cinghiale positiva è stata trovata a Campo Ligure, per il quindicesimo caso in quel comune; altre due positività nel comune di Sassello, giunto a quota cinquantasette.

Due, invece, i nuovi casi in Piemonte, per un totale regionale che arriva a 415. Un caso a Borghetto di Borbera, il quinto da inizio emergenza, e uno a Montaldo Bormida, il nono.