Campo Ligure, operaio travolto da un mezzo sul lavoro

Sta meglio l'operaio di 40 anni che lunedì pomeriggio è rimasto vittima di un incidente sul lavoro in una falegnameria di Campoligure, in Valle Stura.

L'uomo, 40 anni, è stato travolto da un mezzo meccanico: soccorso dai colleghi, che hanno subito chiamato il 118, è stato portato in codice rosso all'ospedale San Martino.

Una volta in ospedale, le sue condizioni sono fortunatamente risultate meno gravi di quanto prospettato inizialmente: la prognosi non è riservata, e l'uomo non ha riportato ferite gravi.