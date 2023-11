Fuga di gas, esplosione in un appartamento

Intervento compello per vigili del fuoco del distaccamento di Multedo, chiamati oggi pomeriggio - mercoledì 1° novembre - in via Trento a Campo Ligure, per una esplosione in una abitazione.

La probabile causa è una fuga di gas che avrebbe causata la deflagrazione avvenuta nella cucina. I due inquilini, un uomo ultra novantenne e la figlia, fortunatamente non hanno subito infortuni.

Ingenti i danni all'abitazione le cui finestre sono state divelte.