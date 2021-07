Campo Ligure, crolla cornicione davanti alla sede dell’Anpi

Un grande spavento ma fortunatamente nessun ferito domenica mattina a Campo Ligure per il crollo di un cornicione davanti alla sede dell’Anpi, in via Oliveri.

Il distacco si è verificato intorno alle 9, e le macerie sono finite sui tavolini sistemati davanti alla sede.

Sul posto i vigili del fuoco per la rimozione e la messa in sicurezza della facciata della palazzina: "A volte i miracoli avvengono - è stato il commento dell'Anpi - nessuno era seduto sulle panche sotto".