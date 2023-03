Campo hockey del Lagaccio: termine lavori previsto entro il 22 marzo

A che punto siamo con i lavori al campo da hockey Giorgio Arnaldi, nel quartiere del Lagaccio? A chiederlo in consiglio comunale è Filippo Bruzzone, lista Rossoverde: "Risulta uno stanziamento di 150mila euro per il rifacimento del manto del campo, che credo tra l'altro sia l'unico a livello regionale in grado di poter ospitare il campionato. Ci risulta però anche che i lavori siano in ritardo, gli atleti sono preoccupati di riavere il loro campo per l'inizio del campionato a breve".

A rispondere, l'assessora allo Sport Alessandra Bianchi: "I lavori dovevano concludersi precedentemente ma hanno subito un ritardo all'avvio legato all'autorizzazione paesaggistica. In fase di rimozione del manto, poi, si sono resi necessari altri interventi imprevisti. Questo allungamento delle procedure ha portato all'arrivo della posa del manto in inverno, stagione non consona per le lavorazioni che richiedono condizioni climatiche più miti. Dunque si doveva riprendere a inizio mese ma c'è stato un ulteriore ritardo". In ogni caso, la nuova ripresa dei lavori era fissata per ieri con la consegna entro il 22 marzo e questi sono gli ultimi dati di cui il Comune dispone.

"Ci siamo attivati - conclude l'assessora - per chiedere all'impresa dei lavori di rispettare questi termini previsti per fine mese. Ci auguriamo che alla scadenza del 22 marzo il manto torni fruibile".