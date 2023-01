Uomo accoltellato alla schiena in strada, fuggito l'aggressore

Follia questa mattina a Campi dove un uomo è stato accoltellato alla schiena mentre andava al lavoro.

La chiamata al 118 è arrivata intorno alle 11 per un uomo riverso a terra in un pozza di sangue e per un'altra persona ferita. La centrale ha inviato due ambulanze e l'automedica. I soccorsi, arrivati sul posto in via Rolla, hanno trovato un 50enne cosciente pugnalato alla schiena, visitato dai medici è stato ricoverato in codice giallo al Villa Scassi, seguito dall'automedica.

Lievemente ferito anche un ragazzino, probabilmente intervenuto per aiutare la vittima durante l'aggressione, anche lui è stato portato allo Scassi ma in codice verde.

Nessuna traccia del folle che all'arrivo delle ambulanze era già scappato ma che ora è ricercato dalla polizia. Sconosciute, al momento, anche le cause che avrebbero portato all'accoltellamento.