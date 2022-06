/ Via Renata Bianchi

Minore accoltellato davanti al bar, finisce all'ospedale

Il 15enne è stato colpito da diversi fendenti alle braccia da un ragazzo più grande di lui davanti a un bar in via Renata Bianchi. La vittima ha perso i sensi ed è stata trasportata in codice giallo allo Scassi. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri